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تقارير ومتابعات
الأحد 03/مارس/2019 - 08:28 م

أحمد سعيد.. صاحب الجائزة الأوسكار «الاستديو المتحرك»

أحمد سعيد.. صاحب
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ربما لا يعرف كثيرون أن أحمد فؤاد سعيد، كان أول مصرى يحصل على جائزة الأوسكار، فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضى، وهى الجائزة التى حصل عليها لابتكاره استديو متحركًا باسم «Cinemobile»، وهو الابتكار الذى يشبه سيارة النقل، المخصصة لنقل آلات ومعدات التصوير، إلى مواقع التصوير. وقبل الحديث عن الابتكار ومواصفاته، يمكن الحديث أولًا عن حياة «سعيد»، المنتج والمصور السينمائى، المصرى الأمريكى، فقد ولد عام ١٩٣٣، وفى سن الطفولة، فقد والده، لذا انتقل للعيش مع خاله يوسف عزيز الذى كان يمتلك استديو خاصًا به، ومن ثم منحه كاميرا للتصوير الفوتوغرافى، ثم كاميرا تصوير سينمائى، وبعد فترة من معيشته مع الخال أصبح الفتى الصغير، الماهر الفضولى، يمتلك فهمًا فنيًا للكاميرات والأضواء والصوت والأفلام وصناعة الأفلام بشكل عام.
وفى أثناء الدراسة وخلال العطلات، ظل «سعيد» يعمل فى استديو خاله، واستديوهات أخرى، كمصور مساعد، وفى سن الـ١٨ عامًا قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بجامعة جنوب كاليفورنيا، لدراسة التصوير السينمائى، وكى يوفر نفقات معيشته، عمل، مثل غيره من الطلاب فى استديوهات هوليوود، لكنه كان أكثر طموحًا من زملائه، وسافر فى جولات استكشافية إلى اليابان وأوروبا لمعرفة الاستديوهات هناك، والاقتراب من التقنيات الجديدة والمختلفة.

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