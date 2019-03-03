القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
اقتصاد
الأحد 03/مارس/2019 - 08:25 م

"قطاع الأعمال" تكشف عن دراسة لإنشاء خطوط ملاحية جديدة

قطاع الأعمال تكشف
dostor.org/2539175

قال وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تدرس حاليَا إنشاء خطوط ملاحية سريعة، في إطار إستراتيجيتها لزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول وتنمية الصادرات المصرية خاصة المنتجات التي تتطلب وصولها بأسرع وقت (خلال 72 ساعة) كالخضروات والفاكهة.

وأضاف "توفيق"، اليوم الأحد، أن الوزارة تدرس عودة الخط الملاحي من الإسكندرية إلى أوروبا عن طريق إيطاليا.

ونوه الوزير بأن الخط حقق رواج كبير للعديد من الصادرات المصرية، كذلك الخط من الإسكندرية إلى فنسيا، بالإضافة إلى خطوط ملاحية من العين السخنة إلى جيبوتي، ودار السلام، ومومباسا، مرورًا بجدة.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الفرص الاستثمارية بما يخدم مصالح الشركات الخاضعة لها من خلال تطوير الشركات الحالية وخلق خدمات جديدة على أرض الواقع، حيث كلفت الوزارة أحد المراكز البحثية لعمل دراسة سوقية لأهم الأسواق الأفريقية وأهم المنتجات التي يمكن تصديرها أو استيرادها منها.

ولفت الوزير إلى أنه تم تحليل تدفقات التجارة الخارجية لتلك الأسواق مع الدول الأخرى، وعدم اقتصار التحليل على التبادل التجاري الحالي مع مصر للوقوف على الفرص غير المستغلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الدراسة تشمل أهم المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها شركات القطاع في تلك الدول وفقًا لتوافر المواد الخام واحتياجات الأسواق، مع التنسيق مع كل مكاتب التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة للحصول على معلومات اقتصادية، للوقوف على احتمالات النمو ومستويات الدخول، فضلًا عن العرض والطلب على السلع المختلفة وتوافر المواد الخام للوقوف على فرص التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى معلومات عن المناقصات الحكومية للوقوف على الفرص الاستثمارية خاصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

وأشار إلى أن الدراسة تشمل تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق أفريقيا ثم غرب أفريقيا، بالإضافة إلى تسيير خط سريع إلى جنوب أوروبا (خط رورو) لتكون مصر البوابة الشمالية الشرقية لصادرات وواردات القارة الأفريقية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى الطريق البري من الصحراء الغربية إلى تشاد عبر ليبيا للوصول إلى خمس دول حبيسية في وسط أفريقيا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

النائب العام يأمر باستدعاء رئيس السكك الحديدية في حادث محطة مصر

"البنك الدولى": السيسى قاد إصلاحات تشريعية ساهمت فى "جذب الاستثمارات"

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

بوتفليقة يعد بانتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رفع 80 طن مخلفات من محيط المسرح الرومانى بوسط الإسكندرية (صور)

رياضة

الهلال السوداني يفوز على زيسكو الزامبي 3-1 في الكونفدرالية

خيتافي يفوز على ريال بيتيس 2ـ1 الدوري الإسباني

أودينيزي يفوز على بولونيا بهدفين في الدوري الإيطالي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

بوتفليقة يعد بانتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

ads
كشكول

التعليم: فصل طالب الاسكندرية الذي تطاول على معلمة بـ "لفظ خارج"

ندوة بـ"أصول" أسيوط لترسيخ حب الأوطان فى نفوس الطلاب

سلسلة ندوات عن "أهمية الوقت فى الإسلام" لطلاب المعاهد الأزهرية

المنوفية الأزهرية تبدأ تجهيز قاعات تدريب جديدة لمعلمى المنطقة

المنوفية الأزهرية تبدأ تجدبد معاهد المنطقة

الأمصار

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين إثر تقديم ملف ترشحه "وثيقة"

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

للدفاع عن القضية الفلسطينية.. عهد التميمي إلى بريطانيا لدراسة القانون الدولي

بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه

"الكلاب" نجوم مهرجان بلوكاو في ريو دى جانيرو

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎