"قطاع الأعمال" تكشف عن دراسة لإنشاء خطوط ملاحية جديدة

قال وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تدرس حاليَا إنشاء خطوط ملاحية سريعة، في إطار إستراتيجيتها لزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول وتنمية الصادرات المصرية خاصة المنتجات التي تتطلب وصولها بأسرع وقت (خلال 72 ساعة) كالخضروات والفاكهة.



وأضاف "توفيق"، اليوم الأحد، أن الوزارة تدرس عودة الخط الملاحي من الإسكندرية إلى أوروبا عن طريق إيطاليا.



ونوه الوزير بأن الخط حقق رواج كبير للعديد من الصادرات المصرية، كذلك الخط من الإسكندرية إلى فنسيا، بالإضافة إلى خطوط ملاحية من العين السخنة إلى جيبوتي، ودار السلام، ومومباسا، مرورًا بجدة.



وأكد أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الفرص الاستثمارية بما يخدم مصالح الشركات الخاضعة لها من خلال تطوير الشركات الحالية وخلق خدمات جديدة على أرض الواقع، حيث كلفت الوزارة أحد المراكز البحثية لعمل دراسة سوقية لأهم الأسواق الأفريقية وأهم المنتجات التي يمكن تصديرها أو استيرادها منها.



ولفت الوزير إلى أنه تم تحليل تدفقات التجارة الخارجية لتلك الأسواق مع الدول الأخرى، وعدم اقتصار التحليل على التبادل التجاري الحالي مع مصر للوقوف على الفرص غير المستغلة.



وأوضح أن المرحلة الثانية من الدراسة تشمل أهم المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها شركات القطاع في تلك الدول وفقًا لتوافر المواد الخام واحتياجات الأسواق، مع التنسيق مع كل مكاتب التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة للحصول على معلومات اقتصادية، للوقوف على احتمالات النمو ومستويات الدخول، فضلًا عن العرض والطلب على السلع المختلفة وتوافر المواد الخام للوقوف على فرص التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى معلومات عن المناقصات الحكومية للوقوف على الفرص الاستثمارية خاصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى.



وأشار إلى أن الدراسة تشمل تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق أفريقيا ثم غرب أفريقيا، بالإضافة إلى تسيير خط سريع إلى جنوب أوروبا (خط رورو) لتكون مصر البوابة الشمالية الشرقية لصادرات وواردات القارة الأفريقية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى الطريق البري من الصحراء الغربية إلى تشاد عبر ليبيا للوصول إلى خمس دول حبيسية في وسط أفريقيا.