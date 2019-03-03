الباز مهنئًا أبطال الأسكواش والتايكوندو: "مصر فيها حاجة حلوة" (فيديو)

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أبطال مصر الـ 5 الفائزين بجوائز عالمية في الأسكواش والتايكوندو، قائلا: "مصر فيها حاجة حلوة.. وده مش كلام".

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن علي فرج، لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول على العالم، فاز ببطولة العالم للأسكواش في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك نور الشربيني، المصنفة الثانية على العالم، فازت ببطولة العالم للأسكواش للمرة الثانية.

وأضاف "الباز"، أن أحمد أسامة الجندي، حقق في بطولة العالم للخماسي الحديث الميدالية الذهبية بعد حصوله على 1465 نقطة، فيما حققت اللاعبة هدايا ملاك المركز الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة في التايكوندو، وحققت جيانا فاروق، الميدالية البرونزية في دوري الدرجة الأولى للكارتيه.