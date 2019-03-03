جوايدو يدعو أنصاره للتظاهر تزامنا مع عودته إلى فنزويلا غدًا

أعلن المعارض الفنزويلي خوان جوايدو أنه سيعود إلى البلاد غدا.



ودعا جوايدو، الذي يقوم بزيارة كولومبيا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنصاره إلى التظاهر في كل أنحاء البلاد غدا تزامنا مع عودته.



وجاء في نص التغريدة: "كما قلت بالأمس، أعلن عن عودتي إلى البلاد، أدعو الشعب الفنزويلي إلى التظاهر، في جميع أنحاء البلاد، غدًا في الساعة 11:00 صباحًا".



وتشكل عودة جوايدو تحديا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أعلن أنه إذا عاد إلى البلاد فسيكون عليه أن يخضع لمحاسبة القضاء.