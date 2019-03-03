القوات الأفغانية تنقذ عشرات المواطنين من فيضانات جنوب البلاد

تمكنت قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغاني في أقاليم هلمند وزابل وقندهار، من إنقاذ عشرات المواطنين خلال الفيضانات التي اجتاحت البلاد صاحبتها سقوط الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج جنوب البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، بأن الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن تدمير منازل المقيمين في الإقاليم الأفغانية.

وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 350 من السكان الأفغان و100 منزل من قبل فريق إنقاذ الجيش الوطني الأفغاني في إقليم قندهار وتلقت 40 أسرة أفغانية العلاج فيما تم إنقاذ 21 أسرة اَخرين بالهليكوبتر في إقليم زابل.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، أن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، في وقت جرفت فيه السيول الغزيرة منازل وسيارات.