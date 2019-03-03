الشرطة الإيطالية تقبض على أحد أخطر رجال "المافيا"

اعتقلت الشرطة الإيطالية "ماركو دي لاورو" الابن الرابع لرئيس مافيا كامورا السابق "باولو دي لاورو" بعد 14 عاما من الفرار.

وذكرت الشرطة -وفق ما نقلته صحيفة ذا لوكال في نسختها الإيطالية - أن دي لاورو (38 عاما) اعتقل دون قتال في شقة متواضعة حيث كان يعيش مع زوجته في منطقة شيايانو في مدينة نابولي الجنوبية.

وقال رئيس شرطة نابولي انطونيو دي ايسو - في مؤتمر صحفي أن "نشاطا غير عادي" قاد الشرطة إلى المشتبه به الذي أدين في السابق بتهمة ارتكاب جرائم.

وصدر أمر اعتقال دولي ضد "دي لاورو" في عام 2006، وكان واحدا من أكثر أربعة مجرمين مطلوبين في إيطاليا، وفقا لموقع وزارة الداخلية.