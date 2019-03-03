القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
تقارير ومتابعات
الأحد 03/مارس/2019 - 07:57 م

خالد صالح.. ترك الهندسة ليستورد مجسمات «بابجى»

خالد صالح.. ترك الهندسة
dostor.org/2539158

فكرة جريئة أقدم على تنفيذها الشاب خالد صالح، إذ استغل حبه وحب الشباب للعبة «بابجى» الإلكترونية، وحوّل الأمر لمشروع تجارى، من خلال استيراد مجسمات بلاستيكية تشبه الأسلحة والديكور الموجود فى اللعبة، معتمدًا على أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من يوم الشباب، ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم.
«خالد» كان يعمل مهندسًا، وهو فى العقد الثالث من عمره، وقرر أن يترك الهندسة وينشئ متجرًا لبيع إكسسوارات اللعبة. ويقول «خالد» إن «بابجى» تحولت من مجرد لعبة إلى هوس أصاب الشباب، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين استغل هذا الهوس من الناحية التجارية، وتابع: «على سبيل المثال، فى الهند، افتتح عدد من الشباب (كافيه) كل ديكوراته وأثاثه يشبه أجواء اللعبة، وهذا ما جذب الكثير من الناس إلى المكان وجعله ينجح». واستكمل: «ما جعلنى متحمسًا للفكرة هو تعلق الشباب باللعبة، وأنا من بينهم، وفى البداية كانت مخاطرة أن أسافر إلى الصين وأرى كيف يتم تصنيع الإكسسوارات، لكننى قررت خوض التجربة وأكمل الطريق الذى بدأته». ويقول خالد: «تركت العمل فى الهندسة من أجل تسويق وبيع إكسسوارات اللعبة، وبالفعل حققت مكاسب كبيرة ومرضية، على الرغم من تحذيرات الجميع مما فعلت، لكننى مؤمن تماما بأن على الإنسان اتباع شغفه حتى وإن رآه البعض تافهًا»، مؤكدًا: «وحدك تستطيع تحديد ما إذا كان الأمر جيدًا بالنسبة لك أم لا».

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب

منذ أقل من شهر

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ أقل من شهر

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

منذ أقل من شهرين

شباب «شارع 306» لعربات الطعام: «نحقق أحلامنا تحت حماية الحكومة»

منذ أقل من شهرين

طبيب الغلابة.. هانى الناظر: تزوجت بنت الجيران بعد قصة حب 5 سنوات

الآن

مصدر قضائي يكشف حقيقة اختلاف توقيتات كاميرات محطة مصر خلال الحادث

لأول مرة.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا بـ"الرافال"

"حماس": قدمنا 3 مقترحات لمصر لإتمام المصالحة

السيسي يرحب بالتعاون القائم بين مصر ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

ألبومات الصور

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رفع 80 طن مخلفات من محيط المسرح الرومانى بوسط الإسكندرية (صور)

اختتام فعاليات الدورات التدريبية لتأهيل "صيادلة سوهاج" لسوق العمل (صور)

رياضة

الهلال السوداني يفوز على زيسكو الزامبي 3-1 في الكونفدرالية

خيتافي يفوز على ريال بيتيس 2ـ1 الدوري الإسباني

أودينيزي يفوز على بولونيا بهدفين في الدوري الإيطالي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

ads
كشكول

سوهاج الأزهرية تعلن إنهاء مسابقة أوائل الطلبة

إعتماد معهدين من الهيئة القومية للجودة بالإسماعيلية الأزهرية

الدراسات الإسلامية للبنات بالسادات تنظم مسابقة لإعراب آيات القرآن

طب أسنان طنطا يشارك في مهرجان إبداع بمسرحية «السبنسة»

الإسكندرية الأزهرية تعلن نتائج مسابقات الطلاب الدينية

الأمصار

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

للدفاع عن القضية الفلسطينية.. عهد التميمي إلى بريطانيا لدراسة القانون الدولي

بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه

"الكلاب" نجوم مهرجان بلوكاو في ريو دى جانيرو

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لوكالة "أونروا"

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎