خالد صالح.. ترك الهندسة ليستورد مجسمات «بابجى»

فكرة جريئة أقدم على تنفيذها الشاب خالد صالح، إذ استغل حبه وحب الشباب للعبة «بابجى» الإلكترونية، وحوّل الأمر لمشروع تجارى، من خلال استيراد مجسمات بلاستيكية تشبه الأسلحة والديكور الموجود فى اللعبة، معتمدًا على أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من يوم الشباب، ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم.

«خالد» كان يعمل مهندسًا، وهو فى العقد الثالث من عمره، وقرر أن يترك الهندسة وينشئ متجرًا لبيع إكسسوارات اللعبة. ويقول «خالد» إن «بابجى» تحولت من مجرد لعبة إلى هوس أصاب الشباب، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين استغل هذا الهوس من الناحية التجارية، وتابع: «على سبيل المثال، فى الهند، افتتح عدد من الشباب (كافيه) كل ديكوراته وأثاثه يشبه أجواء اللعبة، وهذا ما جذب الكثير من الناس إلى المكان وجعله ينجح». واستكمل: «ما جعلنى متحمسًا للفكرة هو تعلق الشباب باللعبة، وأنا من بينهم، وفى البداية كانت مخاطرة أن أسافر إلى الصين وأرى كيف يتم تصنيع الإكسسوارات، لكننى قررت خوض التجربة وأكمل الطريق الذى بدأته». ويقول خالد: «تركت العمل فى الهندسة من أجل تسويق وبيع إكسسوارات اللعبة، وبالفعل حققت مكاسب كبيرة ومرضية، على الرغم من تحذيرات الجميع مما فعلت، لكننى مؤمن تماما بأن على الإنسان اتباع شغفه حتى وإن رآه البعض تافهًا»، مؤكدًا: «وحدك تستطيع تحديد ما إذا كان الأمر جيدًا بالنسبة لك أم لا».

