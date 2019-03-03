إطلاق سراح رئيس البرازيل الأسبق مؤقتا لحضور جنازة حفيده

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الأحد، إنه أُطلق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشكل مؤقت لحضور جنازة حفيده آثر لولا دا سليفا، البالغ من العمر 7 سنوات، نتيجة إصابته بالالتهاب السحائي، أمس الأول الجمعة.

وأكد دا سلفيا مجددا، أمام حشد من القادة السياسيين والأقارب، براءته من تُهم الفساد وغسيل الأموال المنسوبة إليه. بحسب ما أشارت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني.



وأوضحت نيويورك تايمز، أن دا سيلفا، الذي سُجن في شهر أبريل الماضي، يقضي الآن عقوبة مدتها 12 عاما في السجن. فيما تعد جنازة حفيده هي الحادثة الأولى التي يغادر دا سليفا على إثرها السجن، منذ أن تم اعتقاله.

جدير بالذكر أن دا سلفيا تولى رئاسة البرازيل من عام 2003 حتى عام 2011.