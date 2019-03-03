محمد فوزى.. طالب أزهرى وبيَّاع قهوة على السبرتاية: «عشقى للبن أوحى لى بالفكرة»

يُنهى محمد فوزى محاضراته يوميًا، ويقف أمام كليته بدراجته الهوائية، واضعًا عليها كل مستلزمات صنع القهوة، يبتسم للمارة، لا يهمه إذا كانوا سيشترون منه أم لا، فهو يبيع لك ابتسامته، مقابل أن ترد له مثلها، لا يخجل من كونه طالبًا فى نفس الجامعة التى يقف أمامها بمشروعه الصغير، الذى سماه «على السبرتاية»، والذى يعتبره منقذه من الأزمات المالية، التى يتعرض لها الطلاب المغتربون.

يبلغ «محمد» من العمر ٢١ سنة، ويدرس فى جامعة الأزهر، ويواجه أزماته المالية بشكل إيجابى، هو لا يستسلم للظروف، ولا ينتظر أن يعطيه والداه المصروف، سعى كثيرًا للحصول على عمل، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح، لذا فكر فى إنشاء مشروع صغير يوفر له المال اللازم للمعيشة، ودفع مصروفات السكن وشراء الطعام، لحين استكمال دراسته الجامعية، والعودة إلى قريته من جديد، ومن هنا جاءت له فكرة «على السبرتاية». اهتدى الشاب العشرينى إلى فكرته، من حبه للقهوة، موضحًا أنه مشهور بين أصدقائه بأنه مجنون قهوة، والمشروع لا يحتاج إلى تمويل كبير، فقط دراجة هوائية وسبرتاية، وبن، وسكر، وبالرغم من التعليقات السلبية التى يمكن أن يسمعها طالب جامعى، قرر أن يبيع القهوة ويكمل فى طريق الكد والكفاح الذى اختاره لنفسه.

يحلم «فوزى» بأن يكبر مشروعه، ويصبح ناجحًا، لكنه راض فى تلك الفترة بالتفاعل الكبير من زملائه فى الجامعة، إذ يشجعه الكثيرون منهم، والذين يتحدثون معه وهم يحتسون القهوة من على عجلته، حتى تحول الأمر لعادة يومية لديهم، قائلا: «النجاح ليس فقط فى جمع الأموال، وإنما فى تغيير نظرة الناس تجاه مفهوم العمل، فكل عمل حلال، مشرف».

