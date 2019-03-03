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تقارير ومتابعات
الأحد 03/مارس/2019 - 07:53 م

محمد وحيد.. يرسم بالملابس والفيشار والفاكهة.. كله شغّال

محمد وحيد.. يرسم
سوزان يونس - أسماء سعد
dostor.org/2539151

لم يعد خافيًا على متابعى صفحات التواصل الاجتماعى، ومحبى أغرب طرائق الإبداع اسم «محمد وحيد»، الشاب الذى لم ينه عقده الثالث بعد، وعرف كيف يشق لنفسه طريقًا متميزًا فى الرسم.
«وحيد» الذى لم يدرس فنون الرسم، وإنما لم يعدو الأمر مجرد الاجتهاد الشخصى، استطاع أن يرسم عددًا من اللوحات باستخدام الملابس مرة، والخضروات والفواكه مرة ثانية، ولب التسالى مرة ثالثة، و«فشار الذرة»، وغيرها إلى أن قال: «أرسم بكل ما يقع تحت يدىّ».
يحكى «وحيد» أنه بدأ الرسم حين كان فى الصف الأول الابتدائى، «ولاحظ البعض أن رسوماتى مختلفة عن رسم الأطفال المقاربين لى بالعمر، وبدأ والدى بتشجيعى، وعندما بلغت الصف الثالث الثانوى، فكرت فى التوقف عن استكمال دراستى كى أتفرغ لتعلم الرسم باعتباره الأقرب لقلبى».
«وصلت لمرحلة شك الناس فى أن لوحاتى مرسومة»- يقول «وحيد»- ما أدخله فى نوبة من الاكتئاب التى لم تستمر طويلًا ولم يستسلم، حتى جاءت المصادفة بفكرة الرسم بالملابس. يستكمل صاحب الـ٢٧ عامًا: «كنت أجلس فى غرفتى ونظرت حولى فإذا بملابسى متناثرة هنا وهناك نتيجة الإهمال، أدرت ظهرى للملابس المتناثرة ثم أعدت النظر وتساءلت: لماذا لا أستخدم ألوان الملابس وتكوينها ‏وتشكيلها للحصول على بورتريه؟ وقد كان وتلقيت تفاعلًا كبيرًا وترحيبًا واسعًا».
وأردف: «بعد الترحيب بالرسم بالملابس، تلقيت مقترحات بالتقدم للمشاركة فى برنامج (آراب جوت تالنت)، الأمر الذى بدا مستحيلًا، فاللوحة الواحدة تستغرق نحو ١٥ ساعة، والرسم على المسرح فى دقائق معدودة».
التحدى دفع «وحيد» إلى التدريب لفترات طويلة، حتى نجح فى اختصار ١٥ ساعة إلى دقائق، يقول: «نجحت فى التحدى الذى وضعته لنفسى، وأبهرت الجميع، وأصبحت أرسم بكل شىء تطاله يداى، بالخضروات والفاكهة والأكياس، أى شىء يبدو للناس بلا قيمة يمكن أن يُصنع منه أشياء مبهرة».

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