هند عبد الفتاح..مدربة تنمية بشرية كفيفة ترشد الناس لطريق السعادة

«الرائعون من يحولون الألم إلى أمل، ومن يجعلون من الفشل خطوة للنجاح. من إذا تعثروا نهضوا، وواصلوا. من يحولون النقم إلى نِعَم. من لا يعرف اليأس طريقًا فى حياتهم».. هذا هو المنهج الذى وضعته هند عبدالفتاح، مدربة التنمية البشرية، صاحبة الـ٣٩ سنة، التى تعانى من إعاقة بصرية، لحياتها.

عقب أن أنهت «هند» دراسة الفلسفة بكلية الآداب، اتجهت إلى دراسة اللغة الإنجليزية بالكلية نفسها، ووقتها واجهت صعوبة فى الالتحاق بالقسم، بدعوى أن الدراسة داخل القسم غير متاحة للمكفوفين، لكنها لم تستسلم للأمر.

أثناء رحلة كفاحها لإقناع المسئولين عن قسم اللغة الإنجليزية، بقبولها، اكتشفت تمتعها بعزيمة قوية، وفكرت فى أن تنقل هذه العزيمة إلى غيرها، وأن تساندهم وتحثهم على عدم الاستسلام لأى عقبات تمنعهم من تحقيق أحلامهم.

التقت هند مدرب التنمية البشرية الراحل، إبراهيم الفقى، ولازمته خلال آخر ٣ سنوات فى عمره، حيث آمن بموهبتها وشجعها على أن تصبح مدربة محترفة، فانطلقت الفتاة التى كانت وقتها فى أواخر العشرينيات، تسعى هنا وهناك، تتعثر تارة وتقف على قدميها تارة أخرى.

تقول: «بعد أن أنهيت دراستى للفلسفة، واتجهت إلى دراسة اللغة الإنجليزية، وكنت أعمل فى خدمة العملاء بإحدى الشركات، إضافة إلى تنظيم عدة تدريبات فى التنمية البشرية للأطفال، لتشجيعهم على عيش حياتهم بصورة طبيعية، وعدم الاستسلام للإعاقة».

اتجهت هند مؤخرًا إلى تعلم الغناء، بعد أن أخبرها عدد من أصدقائها بأنها تتمتع بصوت جميل، فالتحقت بـ«كورسات» تعليم الغناء، والعزف على البيانو.

