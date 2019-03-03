جامعة الإسكندرية تستقبل وفد "بوروس" اليونانية

استقبلت وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية كلا من الدكتورة كريستينا كونتوجلوديو مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة بوروس باليونان، ومسئول اتفاقيات تعاون برنامج "إرسموس بلس" مع جامعة الإسكندرية سوفولاايكولو.

ويأتي اللقاء في إطار سياسة جامعة الإسكندرية لدعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، بهدف تفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين الجامعتين من خلال منح تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء الدكتور حسن ندير خير الله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والدكتورة رشا الشنيطي المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتورة نشوى فؤاد وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشاذلي والدكتورة أمينة الحلواني منسقي مشروعات التعاون الدولي والمنح الدراسية بوحدة إدارة المشروعات.