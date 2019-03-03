القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
محافظات
الأحد 03/مارس/2019 - 07:47 م

جامعة الإسكندرية تستقبل وفد "بوروس" اليونانية

جامعة الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2539142

استقبلت وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية كلا من الدكتورة كريستينا كونتوجلوديو مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة بوروس باليونان، ومسئول اتفاقيات تعاون برنامج "إرسموس بلس" مع جامعة الإسكندرية سوفولاايكولو.
ويأتي اللقاء في إطار سياسة جامعة الإسكندرية لدعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، بهدف تفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين الجامعتين من خلال منح تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الممولة من الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء الدكتور حسن ندير خير الله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والدكتورة رشا الشنيطي المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتورة نشوى فؤاد وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشاذلي والدكتورة أمينة الحلواني منسقي مشروعات التعاون الدولي والمنح الدراسية بوحدة إدارة المشروعات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 3 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

مصدر قضائي يكشف حقيقة اختلاف توقيتات كاميرات محطة مصر خلال الحادث

لأول مرة.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا بـ"الرافال"

"حماس": قدمنا 3 مقترحات لمصر لإتمام المصالحة

السيسي يرحب بالتعاون القائم بين مصر ومنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

ألبومات الصور

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رفع 80 طن مخلفات من محيط المسرح الرومانى بوسط الإسكندرية (صور)

اختتام فعاليات الدورات التدريبية لتأهيل "صيادلة سوهاج" لسوق العمل (صور)

رياضة

الهلال السوداني يفوز على زيسكو الزامبي 3-1 في الكونفدرالية

خيتافي يفوز على ريال بيتيس 2ـ1 الدوري الإسباني

أودينيزي يفوز على بولونيا بهدفين في الدوري الإيطالي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

ads
كشكول

سوهاج الأزهرية تعلن إنهاء مسابقة أوائل الطلبة

إعتماد معهدين من الهيئة القومية للجودة بالإسماعيلية الأزهرية

الدراسات الإسلامية للبنات بالسادات تنظم مسابقة لإعراب آيات القرآن

طب أسنان طنطا يشارك في مهرجان إبداع بمسرحية «السبنسة»

الإسكندرية الأزهرية تعلن نتائج مسابقات الطلاب الدينية

الأمصار

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

للدفاع عن القضية الفلسطينية.. عهد التميمي إلى بريطانيا لدراسة القانون الدولي

بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه

"الكلاب" نجوم مهرجان بلوكاو في ريو دى جانيرو

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لوكالة "أونروا"

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎