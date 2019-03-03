براتب يصل لـ2750 جنيها.. 370 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 370 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والخدمات بمدينة نصر، وذلك براتب يصل إلى 2750 جنيها.



وتتضمن الوظائف المتاحة الآتي 350 فرد أمن، براتب يتراوح من 2000 إلى 2200 جنيه، وذلك بمناطق المعادي ووسط البلد.



كما تحتاج الشركة، لـ20 مشرف أمن، وذلك للعمل بوسط البلد، براتب 2750 جنيه.



ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، ألا يقل المؤهل عن متوسط، والعمل 12 ساعة.



وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01016165258 أو التوجه لمقر الشركة في 12 شارع قورش متفرع من حسانين هيكل، عباس العقاد، مدينة نصر.