انطلاق حملة "100 مليون صحة" للمحامين بجنوب الجيزة

انطلقت حملة "100 مليون صحة" للمحامين وأسرهم، اليوم الأحد، بنقابة محامي جنوب الجيزة، وذلك للكشف المبكر عن أمراض السكر، والضغط، وفيروس "سي"، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وبإشراف النقابة العامة، ونقابة محامين الجيزة.



وأشار ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، إلى توجه قافلة أخرى قريبًا لمحامي شمال الجيزة، بمقر النقابة الفرعية، لإجراء الفحص على المحامين مجانًا، كما يقدم أيضا العلاج بالمجان، في حالة إيجابية العينة، راجيًا السلامة والصحة لجميع الزملاء المحامين.



وعن أهمية الحملة للمحامين، قال عضو مجلس النقابة العامة، إن النقابة تعمل على أن يستفيد جميع المحامين من هذه الحملة، نظرًا لما تقدمه من فحوصات مجانية قد تكلف البعض مبالغ كبيرة إذا تمت على حسابه الخاص.



وناشد جميع المحامين التأكد من أن تكون جميع الأدوات الطبية التي يجرى بها الفحص تستخدم لأول مرة، فلكل شخص أدوات خاصة لإجراء الفحص، كما طالب بالاحتفاظ بالكارت المطبوع بالرقم القومي، والاسم، ونتيجة الفحص الطبي، وذلك للاستفادة به في استخراج الأوراق من المصالح الحكومية.



وقال ضيف الله الطيب، أمين صندوق نقابة محامي جنوب الجيزة، إن الحملة تقام بالتعاون بين أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالجيزة، وإن الحملة ستمكث فترة كبيرة ليستفيد منها أكبر عدد من المحامين، منوها إلى أن النقابة الفرعية خصصت مكانا لإجراء الفحوصات، كما سيتم التعاون لتسهيل عمل الفريق القائم بها، بالتعاون مع كيان شباب محامي "فيوتشر لو".

