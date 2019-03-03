النائب العام يأمر باستدعاء رئيس السكك الحديدية في حادث محطة مصر

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤاله في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر، وسؤال باقي المسئولين لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث.



وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الأحد، إن النيابة العامة ندب لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر جراء الحادث داخل المحطة، لبيان حالتة الإنشائية، وما أصابه من أضرار، مشيرا إلى أنه جاري استكمال التحقيقات انتظارا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل النيابة العامة، وكذا تقارير الطب الشرعي، والأدلة الجنائية التي لم ترد للنيابة بعد.