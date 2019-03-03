"البيئة": الانتهاء من تطوير محمية سالوجا وغزال خلال 3 شهور

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير بمحمية سالوجا وغزال بأسوان خلال ثلاثة أشهر فقط، لتصبح مقصدا سياحيا عالميا بأسوان.

جاء ذلك خلال جولة وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لمحمية سالوجا وغزال بأسوان تفقدت خلالها الأماكن التي سوف يتم أعمال التطوير بها (مرسى المحمية-والبوابة الرئيسية-مظلة استقبال الزوار).

وأشارت فؤاد إلى أنها تولي اهتماما خاصا بتلك المحمية لأنها بجانب الأثار فى أسوان ستكون مقصدا سياحيا عالميا يضم النبات والحيوان وتاريخ عروس النيل.

واستعرضت الوزيرة، خلال جولتها، خطط تطوير البنية التحتية للمحمية، كما تفقدت معظم أقسام المحمية ومتابعة جهود العاملين في المحمية والتقت بعدد من الباحثين بالمحمية لمتابعة كافة الأنشطة التي تتم داخلها وذلك في إطار العمل على الترويج للسياحة البيئية داخل المحميات.

وتفقدت الوزيرة كذلك المحمية بالكامل للوقوف على البنية التحتيه المطلوبة من مرسي نهري وإعادة تأهيل المدخل؛ خاصة أن هذه المحمية تتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر جذابة تقع فى وسط نهر النيل وتحتوي على أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات.