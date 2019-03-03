برنامج الـ word واستخداماته وفوائده بثقافة السويس

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "برنامج الـ word واستخداماته وفوائده.



ألقى المحاضرة محمد حمدي عطيه، بحضور مدرسة نبويه موسى الإعدادية؛ وتحدث المحاضر بأنه يُعد برنامج الميكروسوفت وورد أكثر البرامج المعالجة للكلمات شهرةً، فهو برنامج يمكن من خلاله إنشاء جميع أنواع المستندات المختلفة، وقد تم تصميمه من قبل شركة ميكروسوفت، وهو أحد مكونات مجموعة برامج ميكروسوفت، ويتوفر هذا البرنامج لأجهزة الحاسوب العادية، والمحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية.