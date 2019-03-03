الحركة الوطنية يرتب لندوة "كأس الأمم الأفريقية.. نعم نستطيع"

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية، منذ قليل، اجتماعا لوضع الترتيبات النهائية للندوة المقرر عقدها السبت المقبل الموافق 9 من شهر مارس الجاري، تحت عنوان "بطولة كأس الأمم الأفريقية.. مصر 2019.. نعم نستطيع".



جاء ذلك تحت رعاية اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، وهي بمثابة خطوة جديدة لتشكيل فريق من الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بتنظيم البطولة بهدف تأهيلهم وتثقيفهم لطرح أسمائهم أمام الجهات المنظمة للاستفادة منهم كما تستعرض الندوة الإيجابيات والمكتسبات التي تحققها الدولة المصرية جراء استضافة هذا الحدث الدولي الذي سيجعل مصر محط أنظار العالم مما يعد شهادة ثقة جديدة امام دول العالم بأن مصر باتت بلد آمن مستقر.



يحاضر في الندوة الدكتور نبية العلقامي النائب السابق والأستاذ بجامعة حلوان، والدكتور عارف سليمان الخبير الرياضي الدولي، والدكتور عبد اللطيف صبحي استاذ التشريعات والقوانين بجامعة حلوان، والدكتور محمد مغاوري أستاذ الإدارة لجامعة جنوب الوادي.



وتطرح الندوة مقترحات بتخصيص جانب من تذاكر البطولة لشباب الأحزاب السياسية لإتاحة الفرصة أمامهم لحضور هذا الحدث الدولي.