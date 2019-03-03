القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
القبلة
الأحد 03/مارس/2019 - 06:30 م

غدا.. الأزهر يطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

غدا.. الأزهر يطلق
أ ش أ
dostor.org/2539062

يطلق الأزهر الشريف، غدًا، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإليكترونية، غدا، مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان تفاصيل برنامج التوعية الأسرية، بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف وأساتذة جامعة الأزهر والمسئولين عن تنفيذ البرنامج.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ أقل من شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهر

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ شهر

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ شهرين

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

منذ 3 شهر

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

الآن

وزير الاتصالات: 3.2 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية بنمو 12%

السيسي يبحث دعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية في إفريقيا

عشراوي: دمج القنصلية الأمريكية بالسفارة يمثل اعترافا بضم إسرائيل للقدس

السيسي: حريصون على تعظيم التنسيق مع كينيا خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ألبومات الصور

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رفع 80 طن مخلفات من محيط المسرح الرومانى بوسط الإسكندرية (صور)

اختتام فعاليات الدورات التدريبية لتأهيل "صيادلة سوهاج" لسوق العمل (صور)

وفد من 3 قارات يتابع "تمكين المرأة الريفية" بكفر الشيخ (صور)

رياضة

إصابة جونيور آجاي في مران الأهلي

خسارة "سيدات ورجال" الشيش فى كأس العالم بدور الـ16

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ضد إيفرتون بدون تقطيع

يلا شووت بث مباشر كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع كورة ستار-ماتش ليفربول ضد إيفرتون كورة أونلاين بجودة HD

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

مشاهدة Live.. مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الأسطورة| بث مباشر يلا شوت Liverpool بث مباشر الدوري الانجليزي | ko

ads
كشكول

الإسكندرية الأزهرية تعلن ختام مسابقة أوائل الطلاب الثانوية

المحرصاوي يهنئ طلاب أسنان الأزهر الفائزين على مستوى الجامعات

تنبيه هام لنائب وزير التعليم للمتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة

حملة 100 مليون صحة توقع الكشف بالمجان بجامعة المنيا

عميد أصول "المنوفية" يجتمع بإدارة الجودة تمهيدًا لزيارة الهيئة 14 إبريل

الأمصار

بن فليس يقاطع الانتخابات الرئاسية بالجزائر: مكاني مع الشعب

عامل نظافة عثر على ثروة مالية كبيرة.. ووسائل الإعلام البريطانية: أمين جدا

النائب العام يأمر باستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد لإستجوابه فى حادث محطة مصر

في زيارة مفاجئة.. وزير خارجية بريطانيا يصل عدن

ائتلاف الشباب العربي يشارك بالقمة العربية في تونس

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎