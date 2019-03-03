"الأعلى للآثار": المتحف اليوناني الروماني سيضم آلاف القطع عند افتتاحه

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري، إن المتحف اليوناني الروماني سيضم عدة الآف من القطع الأثرية المهمة عند افتتاحه عام 2020 بتكلفة تبلغ 356 مليون جنيه.



وأشار وزيري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إلى أنه أثناء أعمال التطوير تم العثور على خبيئة أثريه تضم أكثر من 6 ألاف قطعة.



ولفت إلى أنه في عام 2018 تم عقد بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإنهاء المتحف اليوناني الروماني بإنشاء 48 قاعة، وسيضم المتحف ألاف من القطع الأثرية الهامة، مؤكدا أنه من أهم متاحف العالم.