القائم بأعمال سفير أمريكا يؤكد قوة العلاقات مع مصر

أكد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر قوة العلاقات بين مصر وأمريكا.

وقال جولدبرجر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد: "لدينا علاقات قوية مع مصر تشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والأثرية"، لافتا إلى أن مصر عامة، والإسكندرية خاصة، تمتلك مواقع متميزة وفريدة تعكس مكانة الثقافة المصرية وحضارتها ومنها مقابر كوم الشقافة.

وتحدث جولدبرجر عن التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحفاظ على الآثار، منوها إلى أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة تكلف ٥.7 مليون دولار وهناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها بين الجانبين.

جاءت تصريحات السفير الأمريكي على هامش إعلانه ووزير الآثار خالد العناني انتهاء مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية.. حيث أكد أن التعاون وتنفيذ تلك المشروعات يعكس قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أكدت قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية نانسي كوربت، أهمية المشروع الذي يعكس التعاون بين الجانبين.. لافتة إلى أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ومواقع أثرية هامة ومنها موقع كوم الشقافة.