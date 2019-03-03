"التعليم" و"جايكا" يتفقان على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "جايكا"، مذكرة التفاهم لرفع كفاءة المدارس الفنية بمصر إلى المستوى الدولي واكتساب المزيد من الخبرات اليابانية التقنية وفق إطار المشروع، بالإضافة إلي توجيه الكثير من الاهتمام لتنمية مهارات معلمي المدارس الفنية عن طريقة إتاحة المزيد من الفرص والبعثات التدريبية بمصر واليابان.

وقع المذكرة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وكيوكو ناكانو رئيسة وفد "جايكا" بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

تأتي هذه المذكرة في إطار توسيع التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات يابانية في جميع محافظات مصر، والعمل على تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وجعلها تطابق معاير الجودة العالمية، كما تأتي في إطار التوسع في تطبيق النظم اليابانية لإدارة المدارس الفنية بمصر.

وكان قد تم توقيع مذكر تفاهم حول آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتطوير منظومة التعليم الفني بمصر في ديسمبر 2016؛ بهدف تطوير التعليم الفني والتركيز على تطوير خمسة مدارس فنية بمصر، ثلاثة مدارس منهم بمحافظة بورسعيد، ومدرسة بمدينة العبور، وآخرهم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، عن طريق إمداد تلك المدارس بالمعدات والآلات التي تخدم العملية التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة بها، وتدريب المعلمين على سبل التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية حول سبل تطبيق نظام الإدارة الياباني بالمدارس الفنية المصرية.