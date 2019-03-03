كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

تابعوا معنا مباراة ايفرتون وليفربول ضمن الجولة الـ29 من الدوري الانجليزي التي تقام اليوم الأحد على استاد جوديسون بارك.





ويمتلك ليفربول 69 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب قبل خوض اللقاء وفي حالة الفوز يتقدم للمركز الأول، وفي المقابل يمتلك 36 نقطقة في المركز العاشر.





وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون؛ ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون؛ فابينيو، فينالدوم، هندرسون؛ ساديو مانى، محمد صلاح، أوريجي.





وتكون تشكيل ايفرتون من: بيكفورد؛ كولمان، كين، زوما، دينييه؛ شنايدرلين، إدريسا جاي؛ والكوت، سيجوردسون، بيرنارد، كلافيرت لوين.



