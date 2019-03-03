كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين
كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين
كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استمرار أعمال التجميل ورفع كفاءة المرافق والخدمات بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع طلاب مدارس التعليم الفنى، مشيرًا إلى استكمال أعمال تجميل ودهان أسوار ...
نظم مجموعة من شباب "جروب نبضة" بالأقصر، مبادرة خيرية، لتنظيف المدافن من القمامة وتطهيرها من أعمال السحر. وانطلقت المبادرة بمدافن الكرنك، شمال مدنية القرنة، والتي ضمت 20 شابًا وفتاة، بمعاونة عدد من ...
أقيمت مراسم عزاء وسام حنفي رئيس نادي روتاري جولدن رايدرز الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بمسجد القائد إبراهيم وسط المدينة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأعضاء البرلمان بالإسكندرية ...