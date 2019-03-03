تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ديربي الميرسيسايد حيث ستقام مباراة ليفربول وايفرتون لحساب مباريات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كورة لايف "liverpool" .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في الدوري الانجليزي .. koralive

انتهت مباراة ليفربول وايفرتون مباشر في الدور الأول بفوز ليفربول بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة عن طريق ديفوك أوريجي.

كورة لايف "liverpool" .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في الدوري الانجليزي .. koralive

ويسعى محمد صلاح للعودة من بوابة ليفربول وايفرتون بث مباشر إلى صدارة الهدافين، بعد غيابه عن المباريات الثلاثة الماضية أمام مانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ بالشامبيونز ليغ.

كورة لايف "liverpool" .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في الدوري الانجليزي .. koralive

وتنطلق احداث المواجهة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة، وتنقل على قنوات بي إن سبورت HD 1.



