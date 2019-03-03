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الأحد 03/مارس/2019 - 05:35 م

كورة ستار | بث مباشر مباراة الزمالك و بترو اتليتكو |yalla shoot

كورة ستار | بث مباشر مباراة الزمالك و بترو اتليتكو |yalla shoot

كورة ستار | بث مباشر
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كورة ستار | بث مباشر مباراة الزمالك و بترو اتليتكو |yalla shoot


كورة ستار | بث مباشر مباراة الزمالك و بترو اتليتكو |yalla shoot

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كورة ستار | بث مباشر مباراة الزمالك و بترو اتليتكو |yalla shoot


بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو
كورة ستار | بث مباشر مباراة الزمالك و بترو اتليتكو |yalla shoot

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو بث مباشر kora star الزمالك وبترو اتليتيكو بث مباشر يلا شوت الزمالك بث مباشر، وقد تعادل الزمالك مع نفس الفريق في المباراة السابقة بالإسكندرية في الدقائق الأخيرة، وتبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش والسادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق أحمد الطيب.

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