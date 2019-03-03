livehd7 مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم بث مباشر اليوم يلا شوت كورة أونلاين Yalla Shoot

قام فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بجولة حرة فى شوارع المدينة قبل مواجهة إيفرتون اليوم فى "ديربى المرسيسايد" بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

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يسعى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لاستعادة لقب الدورى الإنجليزى الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990 وذلك بتحقيق الفوز أمام إيفرتون.

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