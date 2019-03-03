مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح في ديربي الميرسيسايد (مباشر)

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تقدم "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح والتي تقام مساء اليوم الأحد، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح





يكون موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.





إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وأيضًا الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة





ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح منقولة





بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح منقولة





أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل ليفربول مواجهة مضيفه وجاره إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل استعادة صدارة الترتيب من جديد بعدما خطفها منه بشكل مؤقت









فريق مانشستر سيتي إثر فوزه في هذه الجولة على حساب مضيفه بورنموث.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيدًا أن فوزه في مباراة ديربي الميرسيسايد سوف يفتح له الباب واسعاً من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990، وخاصة وأن فريق ليفربول قد عانى بشكل واضح للغاية في جميع المباريات الكبيرة التي خاضها منذ مطلع العام الحالي 2019 على مستوى كافة المسابقات سواء المحلية أو خاصة القارية.





وفي حالة سقوط ليفربول في فخ الخسارة، سيكون من المؤكد صعوبة التتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي، وخاصة في ظل العروض المثالية التي يقدمها فريق مانشستر سيتي منذ مطلع العام الحالي 2019.





شاهد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح في ديربي الميرسيسايد