اتحاد "أبناء شبراملس".. من يحميهم؟ أهالي القرية يستغيثون

شكا عدد من مواطني قرية "شبراملس" التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية من وجود مجموعة أطلقت على نفسها اسم "اتحاد أبناء شبراملس"، تعمل في القرية دون ترخيص، أو إقرارات عن نشاطها وأوجه تمويلها وأرباح المشروعات التابعة لها، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الخدمات المقدمة، رغم أنها يفترض أن تكون بأسعار رمزية.



وتساءل عدد من الأهالي، في حديثهم لـ"الدستور"، عن أسباب إغفال نشاط الاتحاد الذي وصفوا نشاطه بالمشبوه، من قبل المسؤولين، وعلى رأسهم محافظ الغربية، ورئيس مجلس مدينة زفتى، ومدير الإدارة التعليمية، مطالبين وزير التضامن الاجتماعي بالتدخل ووضع حد لما يحدث، مشيرين إلى أن الاتحاد يشمل جمعية "أبناء شبراملس الخيرية"، ومجمعا طبيا.



وقال أحد الأهالي، في حديثه، إن المسئولين عن الاتحاد أقاموا مجمعا طبيا، وأطلقوا عليه اسم "عباد الرحمن"، في محاولة للترويج لحضانة يتملكها أحدهم، تحمل نفس الاسم.



وأضاف آخر، أن المسؤولين عن الاتحاد بدأوا عملهم بجمع تبرعات من أهالي القرية، ومن المغتربين خارجها، ثم تجاهلوهم جميعا، وأنشأوا جمعية، وسيطروا على كافة الأماكن الإدارية فيها، متضمنة المجمع الطبي، متكتمين على أرباح الجمعية، ما يمهد لإرساء حالة من الفساد.



وأضاف أن "سعر الكشف داخل المجمع الطبي الذي أقيم بصفته (عمل خيري) أكثر من العيادات الخارجية بالقرية". مشيرا إلى أنه بعد أكثر من عامين على إنشائه، اكتشف الجميع أنه "مشروع استثماري لا يمت للخير بصلة".



وتابع: "ما زاد الطين بلّه؛ أن أغلب اتحاد أبناء شبراملس بالداخل والقائمين على المجمع الطبي بشبراملس، وجمعية أبناء شبراملس الخيرية، شباب لم يساهموا في أي مشروع خيري قط، ولهم ميول معادية للصالح العام، وينتمي أغلبهم للجماعة المتطرفة، و يجمعون التبرعات بكثرة، ولا يعلم اهالي القريه عنها شيئا، ولا يوجد رقيب عليهم، ودائما ما يكتبون أسمائهم على مؤسسات الدولة".



وكشف أن المشار إليهم كتبوا على جدران مكتب بريد القرية أحاديث محرفة، كما كتبوا أيضا على المدرسة الإبتدائي بشارع المقابر. واصفا الاتحاد بـ"المعادي" للبلد.



فيما التقط آخر طرف الحديث، مستغيثا بوزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: "نتمنى من مسؤولي الصحة بمحافظة الغربية أخذ جميع الأجهزة والمعدات بهذا المجمع الطبي، ووضعها في وحدة طب الأسرة بنفس القرية". معللا ذلك بأنها "من تبرعات الأهالي".



وأكد أن تلك الخطوة تساعد على تفعيل وحدة طب الأسرة، والتي تعمل من الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساءً، على فترتين، نظرا للحوادث والإصابات والحالات الحرجة، التي تأتي نظرا لوجود 35 مصنع كتان بالقرية، إضافة إلى المطاعم ومحلات الجزارة، والورش، والمقاهي، والمنشآت الحكومية.