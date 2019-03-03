مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

سيكون نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، متسلحًا بالتاريخ عندما يحل ضيفًا على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

ذكر الموقع الرسمى لنادى ليفربول، أن الفريق يطمح لتحقيق رقم قياسى جديد بعدم تلقى الهزيمة ضد الجار إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" للمباراة الثامنة على التوالى.

يلا شوت الجديد حصرى liverpool مباراة ليفربول وايفرتون اليوم 3/3/2019

وتقابل الفريقان فى 232 مباراة سابقة فى كل المسابقات، حقق فيها ليفربول الفوز فى 93 مناسبة، فى مقابل 66 حالة فوز للفريق الأزرق، بينما سيطر التعادل على 73 مباراة.

يلا شوت الجديد حصرى liverpool مباراة ليفربول وايفرتون اليوم 3/3/2019

وحقق ليفربول وإيفرتون نفس عدد مرات الفوز على ملعب "جوديسون بارك" فى مباريات الديربى فى كل المسابقات بواقع 40 مرة فى 113 مباراة.

يلا شوت الجديد حصرى liverpool مباراة ليفربول وايفرتون اليوم 3/3/2019

فى آخر 38 مباراة بين الفريقين فى الدورى الإنجليزي، لم يخسر ليفربول إلا فى 3 مباريات فقط، جميعها على ملعب "جوديسون بارك"، ويحافظ ليفربول على سجل خالٍ من الهزائم ضد جاره فى آخر 16 مباراة داخل وخارج أرضه، وهو أفضل سلسلة بدون هزيمة فى تاريخ مواجهات الفريقين حتى الآن.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

ويسعى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لاستعادة لقب الدورى الإنجليزى الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990، عندما يحل ضيفًا على إيفرتون فى مباراة "ديربى الميرسيسايد".

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود الثلاثى جو جوميز وديان لوفرين وتشامبرلين بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبيرتو فيرمينو الذى تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضى، وهى الإصابة التى غاب على إثرها عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام واتفورد، فى حين سيغيب عن إيفرتون ليتون باينز بداعى الإصابة، وكيرت زوما للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" فى ديسمبر الماضى انتهت بفوز ليفربول بهدف أحرزه ديفوك أوريجى فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.





مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم - كورة اون لاين