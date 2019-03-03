فضيتان وبرونزيتان لمصر في بطولة كينيا الدولية "للريشة الطائرة"

حقق المنتخب المصري "للريشة الطائرة " الفوز بأربع ميداليات (فضيتيان وبرونزيتان) في منافسات بطولة كينيا الدولية.



وتوجت اللاعبتان هادية حسني، وضحى هانى، بفضية "زوجي السيدات"، كما حصل الزوجي: أحمد صلاح، وهادية حسني، على فضية "الزوجى المختلط".



وعلى صعيد الفردى، حققت اللاعبتان هادية حسني، وضحى هانى الفوز ببرونزية "فردي السيدات"، فيما حصل اللاعب أحمد صلاح على برونزية "فردي الرجال".

ويسعى اللاعبون من خلال مشاركتهم فى البطولة الدولية للتقدم بتصنيفهم العالمى لحجز بطاقة التأهل "لأولمبياد طوكيو 2020".