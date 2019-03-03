الرواق الأزهري يناقش مكافحة الشائعات.. غدا

يعقد "رواق" الجامع الأزهر غدا الإثنين، ندوة تحت عنوان "الشائعات وخطورتها على استقرار المجتمعات" يحاضر فيها، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على "الرواق "، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.



وأوضح بيان للأزهر اليوم الأحد، أن هذه الندوة تاتى ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود"، التي تستهدف تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور "الرواق"، والحث على تهذيب النفوس، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع.



واشار البيان الى توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.