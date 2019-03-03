5 معلومات عن مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الاحد 3 / 3 / 2019

يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولى نظيره الزمالك، على استاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية "لوندا"، فى المباراة التى ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة الرابعة ونستعرض خمس معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى فى السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة الموافق 3 / 3 / 2019.

نتائج الزمالك فى المجموعة

يدخل الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إحياء حظوظه وآماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى حيث لم يحقق الفوز فى أية مباراة فى مجموعته حيث بدأ مشواره بالخسارة من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى كينيا ثم تعادل إيجابياً مع نصر حسين داى الجزائرى فى برج العرب بهدف لمثله وحقق الأبيض نفس النتيجة أيضاً أمام بترو أتلتيكو مؤخراً على ملعبه، ليفقد أبناء ميت عقبة فى مشوار دور المجموعات 3 نقاط خارج الديار و4 نقاط على أرضه ما صعب مهمته بعد تذيله لمجموعته.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراة بترو اتلتيكو

يتذيل الزمالك، المجموعة بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين والتى يتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط ويليه نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.

غيابات الزمالك عن مواجهة بترو أتلتيكو

السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك حرص على غلق كافة الملفات الشائكة بالفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم والحديث مع اللاعبين عن ضرورة التركيز فقط فى حصد الثلاثة نقاط أمام بترو أتلتيكو وحرص على تصحيح أخطاء الفريق الدفاعية وكذلك مشاهدة المباراة الماضية فى الجولة الثالثة أمام بترو أتلتيكو وشرح كافة نقاط القوة والضعف فى الفريق الأنجولى للاعبى الفريق الأبيض والأخطاء التى وقعوا بها من أجل تجنبها فى مواجهة اليوم.

ويفتقد الزمالك فى المواجهة لخدمات الثنائى طارق حامد وكهربا حيث يغيب الأول لإيقافه لحصوله على الإنذار الثانى وكذلك كهربا للإيقاف ولكن من قبل مجلس إدارة النادى واقترب جروس من تحديد بدائل الثنائى حيث قد يدفع بالثنائى محمود عبد العزيز "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد والمغربى حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

نتيجة لقاء الزمالك وبترو أتلتيكو فى الجولة الثالثة

فى المقابل، يسعى بترو أتلتيكو الأنجولى بقيادة مدربه البرازيلى بيتو بيانكى، فى استغلال الروح المعنوية العالية داخل الفريق الأنجولى بعد الأداء والنتيجة التى قدمها الفريق أمام الزمالك فى اللقاء الماضى فى برج العرب من أجل حصد الانتصار فى لقاء اليوم حيث نجح بطل أنجولا فى التقدم على الفريق الأبيض على ملعب برج العرب قبل أن يخطف يوسف أوباما هدف التعادل للأبيض فى الدقيقة الأخيرة وطالب المدرب البرازيلى لاعبيه بضرورة التقدم بهدفا على الأبيض والسعى لتأمين ذلك التقدم كما حرص على التأكيد بضرورة غلق المساحات أمام الفريق الأبيض خاصة إن المدرب البرازيلى يرى إن الزمالك يمتلك قوة هجومية كبيرة.