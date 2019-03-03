يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين اليوم 3-3-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيدخل ديفوك أوريجي لقيادة هجوم الفريق لتعويض غياب البرازيلي المصاب بجانب محمد صلاح وماني، بينما سيواصل المدرب البرتغالي على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيعتمد على فيل جاجيلكا في قلب الدفاع بجانب مايكل كين في ظل غياب الفرنسي بسبب الإيقاف، بينما سيقود الهجوم المهاجم المتألق ريتشارليسون.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين اليوم 3-3-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في السادسة والربع مساء اليوم الأحد 3 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين اليوم 3-3-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

حقق الريدز فوزًا سهلًا في مشواره نحو الحفاظ على الصدارة، على حساب واتفورد بخماسية دون رد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.





يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين اليوم 3-3-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون:





يعيش إيفرتون موسمًا جيدًا إلى حد حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كارديف وحقووا الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وخسر 12 مباراة.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين اليوم 3-3-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

ديربي المارسيسيل.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون:





سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيدخل ديفوك أوريجي لقيادة هجوم الفريق لتعويض غياب البرازيلي المصاب بجانب محمد صلاح وماني، بينما سيواصل المدرب البرتغالي على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيعتمد على فيل جاجيلكا في قلب الدفاع بجانب مايكل كين في ظل غياب الفرنسي بسبب الإيقاف، بينما سيقود الهجوم المهاجم المتألق ريتشارليسون.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين اليوم 3-3-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف