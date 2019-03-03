القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
حوادث
الأحد 03/مارس/2019 - 04:05 م

"مستقبل وطن" يكرم موظف السكة الحديد منقذ مصابي حادث قطار محطة مصر

مستقبل وطن يكرم موظف
مريم جبل
dostor.org/2538829

كرم حزب مستقبل وطن بالقاهرة "وليد مرضي" موظف الشركة الوطنية لخدمة القطارات الذي نجح في إنقاذ بعض مصابي حادث قطار محطة مصر.

ونظمت أمانة الحزب بالقاهرة احتفالية بمقر الحزب بأمانة عين شمس، التقت خلالها الموظف وقدمت له مكافأة مالية وسط إشادة المتواجدين بما فعله.

من ناحية أخرى، أطلقت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مبادرة تحت عنوان "بلدنا جميلة" تتضمن تنظيم حملة اعمال نظافة وتجميل منطقة الوراق، فضلًا عن تنظيم دورة رياضية لكرة القدم بمركز أبو النمرس.

فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية بعنوان "مستقبلك يهمنا" حول تدريب الشباب وتاهيلهم للالتحاق بسوق العمل باحدي القاعات الخاصة في قليوب.

واستمرارًا لأنشطة الحزب أقام منفذًا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الحمام بمحافظة مرسي مطروح، كما نظم قافلة طبية بقرية صرد مركز قطور بالغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين مجانًا.

وفي المنيا نظمت أمانة الحزب قافلة طبية بمنطقة السلخانة تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ 4 أيام

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ اسبوع

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ اسبوع

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ أقل من شهر

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

الآن

مرصد الإفتاء: المتطرفون ووسائل الإعلام الغربية سبب تفاقم ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

"شاكر" يستقبل رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي

مشروع قانون بالبرلمان لمعاقبة مروجي الشائعات على السوشيال ميديا

زايد: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ 118 ألف مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ads
الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

واتفورد يفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي

تورينو يفوز على كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

إجراء قرعة بطولة الأهلي "الدبلوماسية" لكرة القدم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ads
كشكول

طب الزقازيق تحتفل بتخريج دفعة 2018 من طلاب البرنامج الماليزي

"التدريب من أجل التوظيف" برنامج لتأهيل طلاب وخريجي تجارة حلوان

بالصور.. افتتاح الملتقى الأدبى الثانى بجامعة جنوب الوادى

"طب أسنان الأزهر" تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

انطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة دبلوم التعليم الفني ببورسعيد

الأمصار

سياسي نمساوي: جواسيس أردوغان والإخوان يخترقون النظام في البلاد

بوتفليقة يحسم الجدل.. مدير حملته يتقدم بأوراق ترشحه

رجل من عام 5720 يخترق إشارة راديو ويتحدث إلى المذيع

إيفانكا: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب

حبس المتهم السابع في كارثة محطة مصر

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

نقص في أعداد المعلمين المدربين بالمدارس في كينيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎