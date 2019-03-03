"مستقبل وطن" يكرم موظف السكة الحديد منقذ مصابي حادث قطار محطة مصر

كرم حزب مستقبل وطن بالقاهرة "وليد مرضي" موظف الشركة الوطنية لخدمة القطارات الذي نجح في إنقاذ بعض مصابي حادث قطار محطة مصر.



ونظمت أمانة الحزب بالقاهرة احتفالية بمقر الحزب بأمانة عين شمس، التقت خلالها الموظف وقدمت له مكافأة مالية وسط إشادة المتواجدين بما فعله.



من ناحية أخرى، أطلقت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مبادرة تحت عنوان "بلدنا جميلة" تتضمن تنظيم حملة اعمال نظافة وتجميل منطقة الوراق، فضلًا عن تنظيم دورة رياضية لكرة القدم بمركز أبو النمرس.



فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية بعنوان "مستقبلك يهمنا" حول تدريب الشباب وتاهيلهم للالتحاق بسوق العمل باحدي القاعات الخاصة في قليوب.



واستمرارًا لأنشطة الحزب أقام منفذًا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الحمام بمحافظة مرسي مطروح، كما نظم قافلة طبية بقرية صرد مركز قطور بالغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين مجانًا.



وفي المنيا نظمت أمانة الحزب قافلة طبية بمنطقة السلخانة تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.