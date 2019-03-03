بث مباشر hd مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم | رابط متعدد السرعات
يلتقى الزمالك نظيره بترو اتليتكو اليوم الأحد 3/3/2019 ضمن مباريات كأس الكونفيدرالية الافريقية | مشاهدة مباراة كاس الكونفيدرالية يلا شوت yalla shoot
تقام مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم الأحد على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة وفى 7 بتوقيت السعودية و 8 بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة الزمالك رابط الاسطورة مجانى عبر قناة beIN SPORTS HD 1
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