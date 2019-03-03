تورينو يفوز على كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

فاز فريق تورينو الإيطالي على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أولمبيكو دى تورينو، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.



أحرز الأهداف أندريا بيلوتي في الدقيقة (76) وتوماس رينكون في الدقيقة (92) وسيموني زازا في الدقيقة (93).



وبالفوز ارتفع رصيد تورينو إلى (41) نقطة في المركز السادس مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 10 نقاط في المركز الـ 20 والأخير.