المتهم بذبح سائق توك توك في النهضة يعترف بقتله لسرقته

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

نظم مجموعة من شباب "جروب نبضة" بالأقصر، مبادرة خيرية، لتنظيف المدافن من القمامة وتطهيرها من أعمال السحر. وانطلقت المبادرة بمدافن الكرنك، شمال مدنية القرنة، والتي ضمت 20 شابًا وفتاة، بمعاونة عدد من ...