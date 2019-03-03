المتهم بذبح سائق توك توك في النهضة يعترف بقتله لسرقته
اعترف المتهم بذبح سائق توك توك بمنطقة النهضة أمام رجال المباحث بقتله بغرض سرقة مركبته وبيعها.
وقال مصدر أمني إن المتهم بقتل "مسعود" سائق التوك توك يدعى "كريم م" من منطقة المحتلة بالنهضة، واعترف ببيع التوك توك لأحد الأشخاص بمدينة السلام.
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهم بقتل سائق توك توك وذبحه والقاء جته خلف مدرسة خاصة بالنهضة
ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثه "مسعود م" سائق "توك توك" مقتولا وملقى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.