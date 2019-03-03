فريق من النيابة الإدارية ينتقل إلى رمسيس للتحقيق في حادث محطة مصر

انتقل فريق التحقيقات من النيابة الإدارية المكون من كل من المستشارين سعد خليل، تامر مصطفى كامل، أحمد لطفي، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة، لمباشرة التحقيقات من داخل مقر هيئة السكك الحديدية برمسيس، في حادث جرار القطار رقم ٢٣٠٢ الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، حيث تم الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانه والدعم الفني وعضوية رؤساء الادارات المركزية للهيئة؛ لفحص أسباب الحادث، وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة حول الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية.



وأمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.



وعلى صعيد آخر، قام المستشار أحمد الشعراوي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.