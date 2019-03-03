دقيقة بدقيقة.. بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم | كورة لايف

يواجه فريق الزمالك نظيره بترو اتليتكو اليوم الأحد 3/3/2019 في مباريات كأس الكونفيدرالية الافريقية يلا شوت yalla shoot

في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة و 7 بتوقيت السعودية تذاع مباراة الزمالك وبترو اتليتكو في الكونفيدرالية عبر قناة بى ان سبورتس 1 bein sports كورة لايف

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

من المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من كلا من: فى حراسة المرمى( محمود جنش)، وخط الدفاع(حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة )، و خط الوسط (محمود عبد العزيز، فرجانى ساسى، أحمد زيزو أو إبراهيم حسن، أوباما، حميد أحداد)، وخط الهجوم خالد بوطيب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.



