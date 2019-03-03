جهود مكثفة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية في مطروح

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح تكثيف جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة والتوعية بخطورة الزيادة السكانية مع وضع خطط واقعية لمواجهتها، ووسائل توعيه يمكنها الوصول للمواطن، وذلك تفعيلا لمبادرة "معًا للتصدي للقضية السكانية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية بعد دراسة العديد من المبادرات والبرامج التي نفذتها بعض دول العالم للحد من الزيادة السكانية، وخاصة برامج إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.



وأشار "الغرابلي" إلى أن خطة مواجهة القضية السكانية تأتى بمشاركة جميع الجهات العاملة والمعنية بالمجال السكاني مع تفعيل المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وكذلك ضرورة توضيح وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية مع العمل على توضيح الحلول التي تحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال القوافل الصحية والدينية ووسائل الإعلام خاصة إذاعة مطروح الإقليمية ووسائل التواصل الاجتماعى، مع زيادة عدد الرائدات الريفيات وطبيبات تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة.



ووجه محافظ مطروح لرؤساء القرى بالتوسع في فتح فصول محو الأمية مع تكثيف ندوات التوعيه بها لتعريف المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مقترح اختيار أفضل قرية في التعامل مع القضية السكانية من حيث خفض معدل النمو السكاني بها وتخصيص مبلغ لدعم إحدى مشروعات القرية تحفيزا لهم.



وقالت ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ عدد من المحاضرات عن تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر، مع إقامه ندوات تثقيفية بالمدارس والكليات ودور الرعاية الاجتماعية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة على عمل ندوات للتوعية بأخطار الزيادة السكانية من خلال 46 وحدة صحية و29 عيادة متنقلة يعمل منها 25 عيادة في مجال تنظيم الأسرة، والزيارات المنزلية للسيدات عن طريق رائدات ريفيات تعمل في التوعية بتنظيم الأسرة.



وأضافت أنه يتم متابعة عمل الساعة السكانية الإلكترونية بمطروح والتي تبين العدد السكاني الفعلي للمحافظة من مواليد ووفيات بالتزامن مع الرقم الموحد على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بالقاهرة، مع المتابعة من الجهات التي لها دور في القضية السكانية والحصول على البيانات وما تم تنفيذه من مقترحات بالبرنامج الزمني الموضوع للتصدي للقضية على مدار العام.