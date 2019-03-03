القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
محافظات
الأحد 03/مارس/2019 - 03:49 م

جهود مكثفة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية في مطروح

جهود مكثفة للتوعية
ياسمين شعيب
dostor.org/2538800

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح تكثيف جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة والتوعية بخطورة الزيادة السكانية مع وضع خطط واقعية لمواجهتها، ووسائل توعيه يمكنها الوصول للمواطن، وذلك تفعيلا لمبادرة "معًا للتصدي للقضية السكانية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية بعد دراسة العديد من المبادرات والبرامج التي نفذتها بعض دول العالم للحد من الزيادة السكانية، وخاصة برامج إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وأشار "الغرابلي" إلى أن خطة مواجهة القضية السكانية تأتى بمشاركة جميع الجهات العاملة والمعنية بالمجال السكاني مع تفعيل المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وكذلك ضرورة توضيح وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية مع العمل على توضيح الحلول التي تحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال القوافل الصحية والدينية ووسائل الإعلام خاصة إذاعة مطروح الإقليمية ووسائل التواصل الاجتماعى، مع زيادة عدد الرائدات الريفيات وطبيبات تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ مطروح لرؤساء القرى بالتوسع في فتح فصول محو الأمية مع تكثيف ندوات التوعيه بها لتعريف المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مقترح اختيار أفضل قرية في التعامل مع القضية السكانية من حيث خفض معدل النمو السكاني بها وتخصيص مبلغ لدعم إحدى مشروعات القرية تحفيزا لهم.

وقالت ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ عدد من المحاضرات عن تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر، مع إقامه ندوات تثقيفية بالمدارس والكليات ودور الرعاية الاجتماعية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة على عمل ندوات للتوعية بأخطار الزيادة السكانية من خلال 46 وحدة صحية و29 عيادة متنقلة يعمل منها 25 عيادة في مجال تنظيم الأسرة، والزيارات المنزلية للسيدات عن طريق رائدات ريفيات تعمل في التوعية بتنظيم الأسرة.

وأضافت أنه يتم متابعة عمل الساعة السكانية الإلكترونية بمطروح والتي تبين العدد السكاني الفعلي للمحافظة من مواليد ووفيات بالتزامن مع الرقم الموحد على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بالقاهرة، مع المتابعة من الجهات التي لها دور في القضية السكانية والحصول على البيانات وما تم تنفيذه من مقترحات بالبرنامج الزمني الموضوع للتصدي للقضية على مدار العام.

اقرأ أيضًا
منذ سنة

بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4%

الآن

مرصد الإفتاء: المتطرفون ووسائل الإعلام الغربية سبب تفاقم ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

"شاكر" يستقبل رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي

مشروع قانون بالبرلمان لمعاقبة مروجي الشائعات على السوشيال ميديا

زايد: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ 118 ألف مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ads
الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

واتفورد يفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي

تورينو يفوز على كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

إجراء قرعة بطولة الأهلي "الدبلوماسية" لكرة القدم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

ads
كشكول

طب الزقازيق تحتفل بتخريج دفعة 2018 من طلاب البرنامج الماليزي

"التدريب من أجل التوظيف" برنامج لتأهيل طلاب وخريجي تجارة حلوان

بالصور.. افتتاح الملتقى الأدبى الثانى بجامعة جنوب الوادى

"طب أسنان الأزهر" تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

انطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة دبلوم التعليم الفني ببورسعيد

الأمصار

سياسي نمساوي: جواسيس أردوغان والإخوان يخترقون النظام في البلاد

بوتفليقة يحسم الجدل.. مدير حملته يتقدم بأوراق ترشحه

رجل من عام 5720 يخترق إشارة راديو ويتحدث إلى المذيع

إيفانكا: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب

حبس المتهم السابع في كارثة محطة مصر

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

تعرف على أكثر المخلوقات رعبا في التاريخ

سر اختفاء الجوارب من منزل هذا الرجل

نقص في أعداد المعلمين المدربين بالمدارس في كينيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎