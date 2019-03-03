النيابة تتسلم الملف التأديبي للمتهمين في حادث محطة مصر

تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فضل المحامي العام، الملف التأديبي للمتهمين الستة في حادث قطار محطة مصر والذي أسفر عن وفاة 22 مواطنا.



وتبين أن المتهم الرئيسي في القضية "سائق الجرار" ومتهم آخر تعرضوا لجزاءات من قبل رؤسائهم في العمل، ولم توضح المصادر طبيعة تلك الجزاءات.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.



وأوضحت النيابة أن المتهمين في القضية هم: "سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط".



وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت أشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطا عن طريق الاهمال واتلاف الممتلكات العامة والاهمال والتقصير للمتهمين.



وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.