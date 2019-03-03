محافظ كفر الشيخ يلتقي أهالي ميت علوان ويستمع لمطالبهم‏

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، أهالي ميت علوان، واستمع لمشكلاتهم التي كان من بينها طلبات ترخيص أكشاك على مصرف الزهيرى، والانتهاء من أعمال الرصف بحى القنطرة.



وكلف المحافظ بفحص طلبات المواطنين الخاصة بالأكشاك على مصرف الزهيرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتحسين الخدمات ومنظومة النظافة، والتواصل مع المواطنين، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم.



جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف المحمدى، مدير عام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، والمهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.