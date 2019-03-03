الطب الشرعي: لا يوجد شظايا بأجسام ضحايا حادث قطار "محطة مصر"

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فضل المحامي العام، التقارير النهائية الخاصة بتشريح جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 مواطنًا وإصابة 48 آخرين.



وكشفت التقارير المبدئية بالطب الشرعي عن أن الأشعة التي أجريت لجثامين المتوفين أثبتت عدم وجود شظايا داخل أجسامهم، كما أرجعت أن الحرق والتفحم هو نتيجة الإصابة بمادة بترولية حارقة "سولار"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



وقال مصدر إن أي جثمان يدخل المشرحة لا بد من خضوعه لأجهزة الأشعة خشية أن يكون سبب الوفاة كامنًا داخل جثمان المتوفى، وأن الإصابة الظاهرية لم تكن سببًا للوفاة، مضيفًا أن حادث محطة مصر كارثي وكان لا بد من التأكد من أسباب الوفاة.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.



وأوضحت النيابة أن المتهمين في القضية هم: "سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط".



وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والتقصير.



وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.