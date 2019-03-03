تابع لايف بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم - يوتيوب

يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو اتليتكو،اليوم الأحد 3-3-2019، ضمن مباريات كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم

يلتقي فريق الزمالك مع بترو اتليتكو، علي ملعب الأخير " سيداد إينيفارسيتاريا " في السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية عبر بي ان سبورت 1 بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم bein sport 1

يحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط جمعهم من ثلاث مباريات بعد تعادلين على أرضية ميدانه أمام نصر حسين داي وبترو اتلتيكو وهزيمة في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني، فيما يحتل بترو اتلتيكو الانجولي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز وهزيمة وتعادل، وسيكون هذا اللقاء هام للغاية للفريقين من أجل الاستمرار في البطولة الأفريقية.



