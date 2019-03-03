goal يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot (الكونفدرالية الافريقية* مباشر الآن

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

goal يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot (الكونفدرالية الافريقية* مباشر الآن





واستقر جروس المدير الفنى للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وسيكون التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالى:

محمود عبد الرحيم «جنش» في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة.

وفي الوسط: محمود عبدالعزيز وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفنى.

وفي الهجوم: خالد بوطيب.

goal يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot (الكونفدرالية الافريقية* مباشر الآن