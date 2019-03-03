محافظ كفر الشيخ يتفقد كوبرى "القنطرة ـ ميت علوان"

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال إنشاء كوبرى "القنطرة ـ ميت علوان"، والتي تقدر تتكلفتها بـ 7.5 مليون جنيه.



وقال المحافظ، أنه يتم إنشاء كوبرى "القنطرة ـ ميت علوان" بالكيلو 35 على ترعة ميت يزيد بشرق مدينة كفر الشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه، ليتم تسليمه خلال 60 يومًا، ثم إنهاء الأعمال الفنية لفتحه أمام حركة السيارات بين حى القنطرة شرقًا ومحور ميت يزيد والـ47 ومجمع المواقف غربًا، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات لأهالى كفر الشيخ، بعد تحويل الكوبرى من مشاة، وإعادة إنشائه لفتحه أمام السيارات.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم إنشاء الكويرى على الطراز الهندسى والفنى الحديث لضمان تدفق مياه الرى أسفل الكوبرى بترعة ميت يزيد والتى تقوم بتغذية 130 ألف فدان بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن مشروعات الطرق والكبارى من أهم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة.



جاء ذلك، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف المحمدى، مدير عام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، والمهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.





