ذوي الإعاقة السمعية بالمنوفية: نفتقد وجود وكيل الشباب والرياضة

قال محمود ناجي، أحد ذوى الإعاقة السمعية بمحافظة المنوفية، إن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لا تستجيب لمطالب ذوي الإعاقة السمعية، لافتًا إلى تدشين دورى مراكز الشباب لذوى الاحتياجات فى نسخته الثانية غدًا الاثنين بمركز شباب قويسنا؛ ولكنه لم يتم تدريب الفريق أو الاستجابة للشكاوى.



وأضاف "ناجى" أن المنوفية شاركت فى العام الماضي ولكنها لم تحصد أى مراكز، مُتلفظًا "خرجنا من أول ماتش"، نظرًا لعدم تواصل سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة معهم ودعمهم.



وشكى ذوى الإعاقة السمعية بمحافظة المنوفية من تجاهل المسئولين لهم ولشكواهم مرارًا وتكرارًا، مُطالبين بضرورة دعمهم فى الأنشطة الرياضية لتمثيل المحافظة فى كافة المسابقات الرياضية.