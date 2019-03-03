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الأحد 03/مارس/2019 - 03:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة أون لاين الاسطورة ليفربول وايفرتون kora live

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بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة لايف ليفربول بث مباشر كورة أون لاين مباراة ليفربول البوم بث مباشر، ويأتي صلاح في المركز الثاني في ترتيب قائمة الهدافين برصيد 17 هدف بعد أغويرو الذي يملك 18 هدف في الدري حتى الآن، وسجل صلاح 3 أهداف من ركلات الجزاء بينما سجل أغويرو هدفين من ركلات الترجيح.

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