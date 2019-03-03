"السم" ينهي حياة طالبة بالسويس انتحرت لخلافات أسرية

لقيت اليوم الأحد طالبة بمدرسة ثانوية بالسويس مصرعها بعد قيامها بتناول السم بسبب خلافات أسرية، ونقلت جثة الطالبة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام.



وكان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول "ن. أ" طالبة بمدرسة ثانوية صناعية وتوفيت قبل وصولها للمستشفى.



وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الطالبة توفيت بسبب تناول مادة من السموم تسببت في وفاتها.



وأكدت التحريات الأمنية وشهادة أسرة الطالبة، أن الوفاة حدثت نتيجة تناول الطالبة سم بسبب خلافات أسرية بينها وبين أسرتها.