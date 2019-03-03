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الأحد 03/مارس/2019 - 03:38 م

"الكردي" يصدر قرارات بتعيين وكلاء بجامعة الإسكندرية

الكردي يصدر قرارات
احمد عاشور
dostor.org/2538782

أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قررات بتعيين وكلاء بجامعة الإسكندرية.

حيث تم تعين الدكتور أيمن أحمد أحمد شتيوى، الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمد عبد الستار أحمد عبد الرحمن، الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لحين بلوغه سن الإحالة للمعاش، والدكتورة نجوى عادل حسن الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية الزراعة وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور صبحي محمد عبد الله حسن سلام، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة عبير عبد المنعم محمد الوكيل، الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى تعيين الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة هناء سعد عوض رسلان الأستاذ بقسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وتم تعيين الدكتورة نيفين سمير إبراهيم بكرى أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال والصحة العامة بكلية طب الأسنان وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتور ماهر عبد النبي كامل أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بمعهد البحوث الطبية وكيلًا للمعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

والدكتورة أمال فرحات محمد بيومي علام ـ الأستاذ بقسم الطفيليات بمعهد البحوث الطبية وكيلًا للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحين بلوغها سن الإحالة للمعاش.

وتعيين الدكتور أشرف عبد العزيز قرقورة ـ أستاذ ورئيس قسم التشريح وعلم الأجنة بكلية الطب البيطرى وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولحين بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وتعيين الدكتورة هالة نبيل عبد المنعم هلالي ـ الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

والدكتور مهاب عبد الرزاق أحمد دسوقى ـ الأستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية للبنين وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتور عادل حسين أحمد حسين ـ أستاذ ورئيس قسم الأراضى والكيمياء الزراعية بكلية الزراعة سابا باشا وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغه سن الإحالة للمعاش.

بالإضافة إلى تعيين الدكتورة إيمان حسين السيد عياد ـ الأستاذ بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة سابا باشا وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة نفرتيتى حسن زكى ـ الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة أمل محمد جمال الدين شحاته ـ الأستاذ بقسم التمريض النفسى والصحة النفسية بكلية التمريض وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة رشا أحمد فؤاد ـ الأستاذ بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض وكيلًا لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة منا موسى غالب ـ الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة بهية جلال الأخريطى ـ الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورةرحاب صالح محمد برغوث ـ الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية رياض الأطفال وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

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